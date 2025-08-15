Τραγωδία στην Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος έπειτα από τροχαίο στο Λιβαδάκι

Βαρύ πένθος επικρατεί σε Αγρίνιο και Ορεινή Ναυπακτία για τον τραγικό θάνατο νεαρού άνδρα μετά από τροχαίο.

τραυματίστηκε στο τροχαίο που συνέβη χθες, Πέμπτη 14/8, στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, τις απογευματινές ώρες σημειώθηκε σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος δικυκλιστής.

Εξ αρχής οι πληροφορίες ήταν ανησυχητικές καθώς ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας, βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, όπως άλλωστε πλήθος συγχωριανών που αυτές τις ημέρες ανταμώνουν στον αγαπημένο τους τόπο και χθες το βράδυ επρόκειτο να γλεντήσουν. Δυστυχώς το γιορτινό κλίμα μετατράπηκε σε πένθιμο.

Για τις συνθήκες του συμβάντος που προκαλεί βαθιά οδύνη σε όλη την Αιτωλοακαρνανία διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

