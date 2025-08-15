Αίγιο: Κλοπή με λεία κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ – Νεαροί οι δράστες, αναζητείται ένας ανήλικος

Δύο νεαροί συνελήφθησαν στο Αίγιο για διάρρηξη οικίας και κλοπή κοσμημάτων αξίας 5.000 ευρώ, ενώ ένας ακόμη ανήλικος συνεργός τους αναζητείται από την αστυνομία.

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν χθες δύο ημεδαποί, ηλικίας 16 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μαζί με έναν ακόμη 16χρονο συνεργό τους – που έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται – διέρρηξαν οικία στην Αιγιάλεια και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μετά από έρευνα που αποκάλυψε τα πλήρη στοιχεία των τριών δραστών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ενός ανήλικου, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, η νομιμότητα της κατοχής των οποίων εξετάζεται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από pelpo.gr

