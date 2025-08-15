Κάλυμνος: Συνελήφθη 43χρονος για βιασμό και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, 43χρονος ημεδαπός βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βιασμό.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας βιασμού προέκυψαν στοιχεία που εμπλέκουν τον 43χρονο ως δράστη και πρωινές ώρες χθες (13.08.2025), αφού εντοπίσθηκε, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -42- γραμμάριων

• Κάνναβη κατεργασμένη (σοκολάτα) συνολικού βάρους -27,5- γραμμάριων

• Κινητό τηλέφωνο

• Ρουχισμός

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Διαβάστε επίσης