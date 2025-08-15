Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αλλαγές στα δρομολόγια

Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο.

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Γραμμή ΗΣΑΠ

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5', συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 9,5' – 11' μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5' πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15'

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5? – 10? έως τις 22:00, ανά 11,5' μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 10? μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5' τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15'

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, ενώ η εφαρμογή εισιτηρίων δείχνει πως θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια.