Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Παρασκευή

Η αργία του Δεκαπενταύγουστου σε μία ερημωμένη Αθήνα, φέρνει όπως είναι αναμενόμενο αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην πρωτεύουσα.

Κατά συνέπεια, λόγω και των μειωμένων αναγκών του επιβατικού κοινού, αύριο Παρασκευή, ανήμερα της Παναγίας και μέχρι την Κυριακή, τα δρομολόγια συνολικά του δημόσιου δικτύου μεταφοράς, θα είναι αραιά.

Στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) τα δρομολόγια από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή, 17 Αυγούστου θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′.

Στη Γραμμή 2 Μετρό από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 15′

Ωστόσο μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 15'.

Όσον αφορά τη γραμμή 3 ανά 10 λεπτά, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά, ενώ σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ, από αύριο και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Τα δρομολόγια του Τραμ έως και τη Κυριακή 17 Αυγούστου θα πραγματοποιούνται ανά 15′. Διευκρινίζεται πως μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 25 λεπτά.