Δεκαπενταύγουστος στα μονοπάτια της πίστης, από το Παγγαίο ως την Ξάνθη

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται σε εκκλησίες και εκκλησάκια για να τιμήσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου

Newsbomb

Δεκαπενταύγουστος στα μονοπάτια της πίστης, από το Παγγαίο ως την Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δεκαπενταύγουστος για την Ορθοδοξία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη θρησκευτική εορτή. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, ένα σημείο συνάντησης της πίστης με την παράδοση, της κατάνυξης με τη λαϊκή ευλάβεια. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τις πιο μικρές εκκλησίες των νησιών, μέχρι τα απομονωμένα μοναστήρια στα βουνά, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται για να τιμήσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου, της Μητέρας που για πολλούς είναι καταφύγιο, παρηγοριά και πηγή ελπίδας.

Δύο ιστορικά μοναστήρια στη βόρεια Ελλάδα, με βαθιές ρίζες στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του τόπου, βρίσκονται στο επίκεντρο λαμπρών εορτασμών κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο. Πρόκειται για την Παναγία Εικοσιφοίνισσα στο όρος Παγγαίο και την Παναγία Αρχαγγελιώτισσα στην Ξάνθη. Δύο μοναστήρια - σύμβολα, που πέρα από τη θρησκευτική τους σημασία, κουβαλούν και ένα φορτίο αιώνων, θρησκευτικής μαρτυρίας, παιδείας και παράδοσης.

Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναμένεται να ανηφορίσουν αγόγγυστα τους λόφους όπου βρίσκονται τα μοναστήρια, για να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, την ακολουθία του Εσπερινού, την ιερά Αγρυπνία και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της μεγάλης Θεομητορικής γιορτής του καλοκαιριού.

Η Παναγία Εικοσιφοίνισσα: Το αρχαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι των Βαλκανίων

Σε μια κατάφυτη πλαγιά του Παγγαίου, σε υψόμετρο 753 μέτρων, στέκεται αγέρωχη η ιερά μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Η ιστορία της χάνεται στον χρόνο, καθώς ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από τον Όσιο Γερμανό, και έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα ως φάρος πίστης, ακόμα και σε σκοτεινές εποχές για τον Ελληνισμό.

Παναγιά Εικοσιφοίνισσα

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Γερμανός αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να εικονίσει την Παναγία ως ένδειξη ευχαριστίας. Όταν το επεξεργάστηκε και το ετοίμασε το ξύλο ράγισε, ο άγιος λυπήθηκε και σκέφτηκε να το αφήσει. Τότε ένα «φοινικούν», δηλ. κοκκινωπό φως έλουσε το σχισμένο ξύλο και φάνηκε η Παναγία μαζί με το Χριστό και μια φωνή ακούστηκε να λέει «Παιδί μου ήλπισε. Εγώ είμαι εδώ» και αμέσως εντυπώθηκε η Παναγία πάνω στο ξύλο. Αυτό το φως έδωσε μάλλον και το όνομα της αχειροποίητου εικόνας.

Παναγιά Εικοσιφοίνισσα

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η συμβολή της μονής υπήρξε ανεκτίμητη. Η δράση των μονάχων στην περιοχή προκάλεσε την οργή των Τούρκων οι οποίοι το 1507 θανάτωσαν και τους 172 μοναχούς. Το 1917, οι Βούλγαροι κατακτητές άρπαξαν τα περισσότερα κειμήλια και τα μετέφεραν στη χώρα τους, όπου σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Την περίοδο της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής, ένα Βούλγαρος αξιωματικός επιχείρησε να συλήσει την εικόνα της Παναγίας αλλά τινάχθηκε και εξέπνευσε. Η μπότα του και το πιστόλι του αποτυπώθηκαν στις μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου θυμίζοντας μέχρι σήμερα το θαύμα.

Παναγιά Εικοσιφοίνισσα

Κατά την τρίτη και τελευταία βουλγαρική κατοχή το 1943, οι στρατιώτες εκδίωξαν πάλι τους μονάχους, έβαλα φωτιά και κάηκε όλο το μοναστήρι εκτός από το ναό. Η μονή αφέθηκε έρημη μέχρι την επαναλειτουργία της το 1967, αυτή τη φορά ως γυναικείο μοναστήρι. Ο εντυπωσιακός τετράγωνος ναό της μονής, το καθολικό, είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και διαθέτει ξυλόγλυπτο επίχρυσο τέμπλο του 11ου αιώνα μέσα στο οποίο φυλάσσεται η θαυματουργή αχειροποίητη εικόνα της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας.

Η Παναγία Αρχαγγελιώτισσα: Το προσκύνημα της Ξάνθης

Λίγο πιο ανατολικά, στην πόλη με τα χίλια χρώματα, την Ξάνθη, στις παρυφές του ορεινού όγκου της Ροδόπης, με θέα προς τον κάμπο, υψώνεται η ιερά μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε έναν λόφο με πανοραμική θέα στην πόλη και τις γύρω πεδιάδες, ένα μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο, που εμπνέει γαλήνη και πνευματική περισυλλογή. Η ιστορία της μονής ανάγεται πιθανότατα στη βυζαντινή περίοδο, ενώ το καθολικό της χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, μετά από καταστροφές και ανακατασκευές.

Παναγία Αρχαγγελιώτισσα

Το σημερινό κτίσμα του μοναστηριού χρονολογείται από το 1841, ωστόσο το μοναστήρι προϋπήρχε από εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα, καταστράφηκε όμως από δύο μεγάλους σεισμούς, που έπληξαν το μοναστήρι και την πόλη της Ξάνθης το 1829. Το μόνο ενδεικτικό στοιχείο από πλευράς κτισμάτων για την προ του 1821 εποχή είναι μια κρύπτη του μοναστηριού που βρίσκεται πίσω και κάτω από το ιερό βήμα η οποία ανάγεται στα 1.000 εώς 1.100 μ.Χ.

Από παλαιούς κώδικες και εκκλησιαστικά βιβλία πληροφορούμαστε ότι το μοναστήρι υπήρχε και έφερε το ίδιο όνομα ακόμα και κατά το 1559. Κατά μία εκδοχή, το μοναστήρι πήρε το όνομά του από τη μικρή θαυματουργή εικόνα του 16ου αιώνα πού παριστάνει τη Θεοτόκο να παραστέκεται από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ και η οποία έχει την επιγραφή: Αρχαγγελιώτισσα. Ανεξάρτητα πάντως από την ονομασία του μοναστηριού, αυτό υπήρξε φάρος πνευματικής ακτινοβολίας και παρηγοριάς για όλους τους κατοίκους της περιοχής και φυτώριο από το οποίο αναδείχθηκαν φωτισμένοι αρχιερείς.

Παναγία Αρχαγγελιώτισσα

Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, η μικρή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, της παλαιότερης εικόνας στην ιστορία του μοναστηριού, η οποία είναι ρωσικής τεχνοτροπίας του 18ου αιώνα, με επιγραφή στα κυριλλικά και φυλάσσονταν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης, τοποθετήθηκε σε καλαίσθητο προσκυνητάρι αριστερά του Καθολικού, ώστε να τιμάται και να προσκυνείται από τους πιστούς.

panagiaarxaggeliwtisa3.jpg

Από το επιβλητικό Παγγαίο ως τα ηλιόλουστα υψώματα της Ξάνθης, τα μοναστήρια της Παναγίας συνδέουν την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας πνευματικό καταφύγιο σε όσους το αναζητούν. Ο Δεκαπενταύγουστος, με την ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική του φόρτιση, δίνει την ευκαιρία στους πιστούς να έρθουν πιο κοντά στις πνευματικές τους καταβολές.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Πάρο: «Τον Δεκαπενταύγουστο, γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού» – Ευχαριστίες στα Σώματα Ασφαλείας

12:44LIFESTYLE

Φρενίτιδα στη Μύκονο για το πανηγύρι της Άνω Μεράς – Η προσέλευση «έσπασε» κάθε ρεκόρ

12:36LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν» - Η απάντηση στον Παύλο Χαϊκάλη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Zήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ έκανε δικό της και τον Αντόνις Άρμς – Φιλικό με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ – Προσωρινή διακοπή πτήσεων

12:18ΥΓΕΙΑ

Αυτές είναι οι προειδοποιήσεις για εγκεφαλικό επεισόδιο

12:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To James Webb ίσως εντόπισε την πρώτη μαύρη τρύπα του Σύμπαντος

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: Ο Δεκαπενταύγουστος είναι και μία ευκαιρία να αναστοχαστούμε το «μαζί»

11:56LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» - Ανανέωσε τους όρκους αγάπης με τη Σοφία Μαριόλα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης: Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δολοφόνοι από το 1939»: Οργή στην Πολωνία για το πανό των φίλων της Μακάμπι Χάιφα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Συνελήφθη 43χρονος για βιασμό και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα: Τα 4+2 σημεία – «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Tο γλέντι για το φανταρικό βγήκε «ξινό» στον 20χρονο 

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στα μονοπάτια της πίστης, από το Παγγαίο ως την Ξάνθη

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αλλαγές στα δρομολόγια

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Η Λίβερπουλ δεν τον ξεχνάει, θα έχει πάντα τη θέση του στα αποδυτήρια των «Reds»

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο – «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλόκαστρο: Μοιραία βουτιά για 76χρονη - Ανασύρθηκε χωρίς τις ασισθήσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Zήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα: Τα 4+2 σημεία – «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:18ΥΓΕΙΑ

Αυτές είναι οι προειδοποιήσεις για εγκεφαλικό επεισόδιο

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για το επίσημο πόρισμα τον «στοιχειώνουν» μέχρι σήμερα

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ – Προσωρινή διακοπή πτήσεων

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δολοφόνοι από το 1939»: Οργή στην Πολωνία για το πανό των φίλων της Μακάμπι Χάιφα

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αλλαγές στα δρομολόγια

12:44LIFESTYLE

Φρενίτιδα στη Μύκονο για το πανηγύρι της Άνω Μεράς – Η προσέλευση «έσπασε» κάθε ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ