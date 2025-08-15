Ξυλόκαστρο: Μοιραία βουτιά για 76χρονη - Ανασύρθηκε χωρίς τις ασισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη λουόμενη από το Κάτω Λουτρό Ξυλοκάστρου το μεσημέρι της Πέμπτης (15/8).

Η 76χρονη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

