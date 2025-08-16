Διακοπές νερού το Σάββατο (16/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Κολχίδος και Μεγ. Σπηλαίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Δελφών και Πίνδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Θηβών και Κουντουριώτου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και Κολοκοτρώνη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΓΛΥΦΑΔΑ
Προφήτου Hλία και Δ. Γούναρη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Προποντίδος και Αρχιπελάγους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΙΛΙΣΙΑ
Φανομάχου και Περιάνδρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγγ. Σικελιανού και Δροσίνη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Γρ. Λαμπράκη και Μουσών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, EKTAKTH
ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημ. Γούναρη και Θέμιδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, EKTAKTH
ΜΑΡΟΥΣΙ
Πριγκιποννήσων και Ιερού Λόχου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Γλαύκου και Αδριανού
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΥΚΗ, EKTAKTH
ΠΕΥΚΗΣ
Μάρκου Μπότσαρη και Δημοκρατίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, EKTAKTH
ΤΑΥΡΟΣ
25ης Μαρτίου και Τέω
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ηρακλέους και Δήμητρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΨΥΧΙΚΟ
Σταδίου και Χάουλαντ
