Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από επιβατικό αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου λίγο μετά τις 05:00 ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Το όχημα είχε ανατραπεί επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στη Μίκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής πολύ νεαρής, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα άλλα δύο επίσης νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.