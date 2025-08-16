Σοκαριστικό ατύχημα στην Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

Σοκαριστικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε στην Κρήτη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, όταν ένας 42χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, όταν – σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει – το όπλο που καθάριζε εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τραύματα στο μετατάρσιο και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

Παρά τη μάχη των γιατρών να σώσουν το άκρο του, κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός των δαχτύλων.

Η καραμπίνα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Έλληνα πολίτη, ο οποίος και συνελήφθη. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στον 42χρονο, για παράνομη οπλοχρησία.