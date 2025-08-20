Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

Πάνω από 2.000 επιβάτες επηρεάστηκαν μόνο σήμερα από τις καθυστερήσεις σε πτήσεις της Ryanair από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
Οι εικόνες χάους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών φαίνεται ότι… καλά κρατούν, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Ryanair, καταγγέλλει σήμερα (20/08) σημαντικές καθυστερήσεις σε δώδεκα δικά της δρομολόγια, κάνοντας λόγο για ένα «χαοτικό» Σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη (ATC).

Οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλονται σε βλάβη στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤC) στην Αθήνα. «Μέχρι στιγμής το 2025 (1 Ιανουαρίου – 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και περισσότεροι από 900.000 επιβάτες της εταιρείας έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις λόγω κακοδιαχείρισης του ελληνικού ATC και ελλείψεων προσωπικού, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση ως προς τις υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Όπως υποστηρίζει η Ryanair, μία εκ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ursula vonDerlayedAgain, όπως την ονομάζει η εταιρεία αλλάζοντας το όνομα της επικεφαλής της Κομισιόν προκειμένου να δώσει έμφαση στις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις (delay σημαίνει καθυστέρηση) «έχει δεσμευτεί να προσφέρει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο, εξακολουθεί να επιτρέπει επαναλαμβανόμενα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, διαταράσσοντας τις πτήσεις και δημιουργώντας προβλήματα στους επιβάτες.

Η Ryanair διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί και τους επιβάτες «να αναλάβουν πρωτοβουλία απαιτώντας, με επιστολές, τη μεταρρύθμιση του συστήματος».

Σε επίσημη δήλωση, εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε πως «είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας (ATC) απόρροια των επαναλαμβανόμενων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη.

Τώρα, μία ακόμη βλάβη εξοπλισμού σήμερα (20/08), αυτήν τη φορά στην Αθήνα, προκάλεσε την καθυστέρηση δώδεκα πτήσεων της Ryanair και επηρέασε πάνω από 2.000 επιβάτες της Ryanair. Πότε η Ursula vonDerlayedAgainκαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβουν δράση για τη μεταρρύθμιση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και την προστασία των επιβατών από επαναλαμβανόμενα προβλήματα στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στον Αύγουστο στη δεύτερη θέση με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία που κατατάσσονται στην πρώτη και την τρίτη θέση αντιστοίχως.

