Λήξη συναγερμού στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε η 52χρονη που είχε εξαφανιστεί

Εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές η 52χρονη υπήκοος Βουλγαρίας που είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Τετάρτης 20 Αυγούστου.

Η γυναίκα βρισκόταν σε μίνι μάρκετ στην περιοχή του Σαρακηνάδου στη Ζάκυνθο και από εκεί χάθηκαν τα ίχνη της με τους συγγενείς της να ανησυχούν για το που βρίσκεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και είχε έρθει στη Ζάκυνθο μαζί με την οικογένειά της για λόγους εργασίες για λίγες μόλις ημέρες.

Βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης και ήταν καλά στην υγεία της με αποτέλεσμα να σημάνει λήξη συναγερμού για την οικογένειά της αλλά και τις Αρχές.