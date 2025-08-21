Φωτιά τώρα στον Μαούνη Ευβοίας

Στο σημείο της φωτιάς δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Newsbomb

Φωτιά τώρα στον Μαούνη Ευβοίας
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μανούνης στην Εύβοια εκδηλώθηκε φωτιά πριν από λίγο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55LIFESTYLE

«The Devil Wears Prada»: Τι συμβαίνει με τη Meryl Streep; Η μαυροφορεμένη Anne Hathaway στα γυρίσματα

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Τι Τζέι Σορτς: «Νιώθω την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ξεναγός πέθανε στο Κολοσσαίο ενώ καθοδηγούσε ομάδα τουριστών εν μέσω καύσωνα

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πέθανε η influencer Nicole Brenda σε ηλικία 28 ετών - Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στον χρόνο: Η ανακάλυψη για τον αυστραλοπίθηκο και τον Homo που ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τον Homo Sapiens

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ένταση οπαδών με την Αστυνομία στις Βρυξέλλες

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Γλυκός και καλός άνθρωπος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Είμαι συγκλονισμένος με τον θάνατό του

15:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χαοτική σύλληψη δύο αδελφών από το Μεξικό στο Κονέκτικτατ - Τον χτύπησαν με taser και κατέρρευσε στο έδαφος - Δείτε βίντεο

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ποια βουλευτής θα τον αντικαταστήσει

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν πλοία και αεροπλάνα

15:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Κουμάντζε για την προετοιμασία

15:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 18.000 κιλά μπριζόλας ribeye έγιναν «στάχτη» από φωτιά σε φορτηγό - Δείτε βίντεο

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

14:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

9 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε το ChatGPT να κάνει

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Απαράδεκτη» οποιαδήποτε αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία - Θα ισοδυναμούσε με «στρατιωτική επέμβαση»

14:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Ριέκα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν πλοία και αεροπλάνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ποια βουλευτής θα τον αντικαταστήσει

13:02ΚΥΠΡΟΣ

Θρίλερ στην Κύπρο: Ελληνοκύπριος πέρασε κατά λάθος στα Κατεχόμενα – Έφυγε τρέχοντας στις Βάσεις

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος σε ηλικία 59 ετών

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ξεναγός πέθανε στο Κολοσσαίο ενώ καθοδηγούσε ομάδα τουριστών εν μέσω καύσωνα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Δισεκατομμυριούχος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σε ελληνικό νησί - Πώς τον έσωσε το ΕΣΥ

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πέθανε από ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ