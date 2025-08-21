Φωτιά τώρα στον Μαούνη Ευβοίας
Στο σημείο της φωτιάς δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μανούνης στην Εύβοια εκδηλώθηκε φωτιά πριν από λίγο.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
