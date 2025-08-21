Φωτιά τώρα στον Μαούνη Ευβοίας

Σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μανούνης στην Εύβοια εκδηλώθηκε φωτιά πριν από λίγο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.