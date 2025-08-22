Βόλος: 6χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο - Ήταν σε μηχανάκι με τους γονείς του

Ένα 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα του και οδηγούσε ο πατέρας του, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, το όχημα εξετράπη της πορείας του και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι γονείς του 6χρονου δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως το παιδί τους διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.