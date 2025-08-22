Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για Τούρκους μαφιόζους που ζουν στη χώρα μας

Η πρόσφατη σύλληψη των έξι Τούρκων έχει προκαλέσει νέο πυρετό στην ελληνική αστυνομία

Η στιγμή που μεταφέρονται στον εισαγγελέα οι έξι υπήκοοι Τουρκίας, που συνελήφθηκαν, κατηγορούμενοι για παράβαση των νόμων για όπλα και ναρκωτικά.

Μετά τη σύλληψη των έξι Τούρκων, έπειτα από αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε πολυτελείς βίλες σε Ωρωπό και Χαλκούτσι, το «ελληνικό FBI» έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη εγκληματικών ομάδων που κρύβονται στη χώρα μας.

Πρώτη ύλη για τις κινήσεις της ΕΛΑΣ αποτελεί η λίστα με ονόματα που συνέταξε στα τέλη του 2024 κλιμάκιο της ΕΥΠ.

Άλλωστε, η πρόσφατη επιχείρηση με τις συλλήψεις των έξι Τούρκων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εν λόγω λίστα που συντάχθηκε και με τη συνδρομή της ΜΙΤ. Υπενθυμίζεται πως οι συλληφθέντες, κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα ποινικά αδικήματα.

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κατά καιρούς διαβιβάζουν στην ΕΥΠ στοιχεία για πρόσωπα που διώκονται στη γειτονική χώρα και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν περάσει στην Ελλάδα προκειμένου να κρυφτούν από τις γειτονικές Αρχές αλλά και τις αντίπαλες συμμορίες.

Τουρκική μαφία - Ποιος είναι ο Ρέιζ

Το πρόσωπο που «ξεχωρίζει» από τους έξι συλληφθέντες είναι ένας 30χρονος, με το προσωνύμιο Ρέιζ. Έχει αδυναμία στη μεγάλη ζωή όπως φάνηκε και από τη βίλα με πισίνα που είχε μισθώσει στον Ωρωπό. Μάλιστα, ο ίδιος είναι ένα από τα «βαριά» ονόματα της προαναφερθείσας λίστας. Γι’ αυτό και η σύλληψη του προκάλεσε το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ και φυσικά των διωκτικών αρχών της γειτονικής χώρας.

Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 30χρονος με τους άλλους συλληφθέντες είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να στήσουν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Η έφοδος και τα κωδικοποιημένα τετράδια

opla.jpg

Κατά την αστυνομική έφοδο στη βίλα του Ωρωπού, βρίσκονταν ακόμα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Ένας από τους συλληφθέντες προσπάθησε να πετάξει τα ναρκωτικά στη λεκάνη της τουαλέτας, υποστηρίζοντας ότι ήταν για προσωπική χρήση.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν επίσης τρία τετράδια με ονόματα, ποσά και χρηματικές συναλλαγές, ενώ ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα ήταν δικό του και το χρησιμοποιούσε για προσωπική ασφάλεια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ακόμη, ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα που βρέθηκε, ήταν δικό του και το είχε για προσωπική ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

