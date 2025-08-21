Η χλιδάτη ζωή των Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα - Έμεναν σε βίλες και είχαν πανάκριβα αυτοκίνητα

Χλιδάτη ζωή έκαναν οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Αττική ως μέλη μαφίας. Οι έξι Τούρκοι εντοπίστηκαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες των Αρχών, οι Τούρκοι μαφιόζοι έμεναν σε βίλες και κυκλοφορούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα ακόμη και 100.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, βρέθηκε και ένα όπλο τύπου Glock, ναρκωτικά και όχημα, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνές τους εντόπισαν και κάποιες ποσότητες ναρκωτικών. Για να γλιτώσουν τη σύλληψη οι Τούρκοι προσπάθησαν να πετάξουν τα ναρκωτικά στη λεκάνη του μπάνιου αλλά οι αστυνομικοί τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Οι 6 Τούρκοι μαφιόζοι βρίσκονταν στη χώρα μας υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο και σε βάρος του εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά παραβάσεις των νόμων για ναρκωτικά και όπλα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.