Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς σε Μενίδι και Λιόσια - Οκτώ οι συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά για να παταχθεί η εγκληματικότητα στην περιοχή.

Αρκετοί ήταν οι αστυνομικοί που πήγαν για έρευνες σε καταυλισμούς και επιχειρήσεις στη Φυλή. Μετά το σπίτι, στο οποίο βρέθηκαν ναρκωτικά στο Μενίδι, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο ακόμη εφόδους.

Σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Φυλής, βρέθηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ έχοντας μαζί τους και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών. Παράλληλα έγιναν ειδικές έρευνες για ρευματοκλοπή σε σπίτια στην περιοχή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις.