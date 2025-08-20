Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Αυγούστου σε μπαρ επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μενίδι, όπου δύο αστυνομικοί, που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα θαμώνων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πέντε άνδρες, εμφανώς μεθυσμένοι, επιτέθηκαν χωρίς αφορμή στους δύο αστυνομικούς, γρονθοκοπώντας τους και χτυπώντας τους ακόμη και με καρέκλες στο κεφάλι. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών και επιβεβαιώνει ότι η επίθεση έγινε χωρίς καμία πρόκληση.

Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν τα περιπολικά στο σημείο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, η οποία έχει ήδη ταυτοποιήσει και τους πέντε εμπλεκομένους. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται, με τους δύο να διαθέτουν βαρύ ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες παραδέχθηκαν ότι η επίθεση έγινε χωρίς αιτία, απλώς επειδή οι αστυνομικοί τούς ήταν άγνωστοι.

Στα θύματα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφεραν μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα.