Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση σε πολυτελείς βίλες στον Ωρωπό και στο Χαλκούτσι.

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν:

  • Όπλα με σιγαστήρα

  • Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

  • Πανάκριβα και θωρακισμένα αυτοκίνητα

  • Σημειώσεις με κωδικοποιημένα στοιχεία

Ένας από τους συλληφθέντες, 29 ετών, είχε αγοράσει βίλα αξίας 800.000 ευρώ για να αποκτήσει golden visa και διέθετε θωρακισμένο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Αγαπάω την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω για πάντα εδώ», ενώ σχετικά με το θωρακισμένο αυτοκίνητο ανέφερε ότι φοβάται απαγωγή από συμπατριώτες του, καθώς προέρχεται από πλούσια οικογένεια στην Τουρκία.

Ποιος είναι ο 29χρονος ιδιοκτήτης της βίλας

Τα άγρυπνα μάτια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρακολουθούσαν τον 29χρονο εδώ και έναν χρόνο, ενώ είχε χαρτογραφηθεί μαζί με άλλα 40 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης και καταζητείται στην Τουρκία για επτά αδικήματα. Το προσωνύμιό του είναι «Ρέιζ».

Η οργάνωση φέρεται να διακινούσε πανάκριβα αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία μέσω μεταφορικών εταιρειών και να πραγματοποιούσε συναλλαγές με μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και με την Ισπανία. Ο πατέρας του είχε συλληφθεί το 2019 στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Ο Μάγειρας», κατηγορούμενος για εμπλοκή σε διακίνηση ηρωίνης.

Ο 29χρονος φέρεται επίσης να διατηρούσε επαφές με μέλη της ομάδας του Ντουντάρ Κιλίτζ, διασημότερου μαφιόζου της Τουρκίας, ο οποίος πέθανε το 1999 αλλά η οργάνωσή του συνεχίζει τη δράση της.

Η έφοδος και τα κωδικοποιημένα τετράδια

Κατά την αστυνομική έφοδο στη βίλα του Ωρωπού, βρίσκονταν ακόμη τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Ένας από τους συλληφθέντες προσπάθησε να πετάξει τα ναρκωτικά στη λεκάνη της τουαλέτας, υποστηρίζοντας ότι ήταν για προσωπική χρήση.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν επίσης τρία τετράδια με ονόματα, ποσά και χρηματικές συναλλαγές, ενώ ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα ήταν δικό του και το χρησιμοποιούσε για προσωπική ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ακόμη, ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα που βρέθηκε, ήταν δικό του και το είχε για προσωπική ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

