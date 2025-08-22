Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Είχε ηχήσει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 22 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 17:00 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.