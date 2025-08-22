Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

