Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε έκταση στο Παρανέστι Δράμας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα λατρεύει το παγωτό φράουλα - Γιατί έγινε viral
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H McLaren πουλά τρία αγωνιστικά πριν καν αποκαλυφθούν!
08:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας
15:09 ∙ WHAT THE FACT