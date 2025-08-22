Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της 22 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 17:00 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
