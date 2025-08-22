Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της 22 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 17:00 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025

Διαβάστε επίσης