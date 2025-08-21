Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25) λίγο μετά τις 21:30’ στον Ε65 στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οδηγός φορτηγού με επικαθήμενο όχημα φορτωμένο με άχυρα, το είδε ξαφνικά να λαμπαδιάζει στο 33ο χλμ, 500 μέτρα πριν την έξοδο Ξυνιάδας.

Ο ίδιος πρόλαβε να ξεκοτσάρει το φορτίο και να γλυτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψαν την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Δείτε βίντεο:

Γερανός της οδικής βοήθειας βρέθηκε στο σημείο για να φορτώσει το βαρύ όχημα και να ελευθερωθεί το οδόστρωμα.