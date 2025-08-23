Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία

«Είμαι 15 και έχω δοκιμάσει 3 – 4 φορές αλκοόλ. Είχαμε μεθύσει τρία άτομα μία φορά όλοι μαζί»

Newsbomb

Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους παραμένει ανησυχητική, αφού παρά τις αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ελέγχους, η προμήθεια αλκοολούχων ποτών είναι εύκολη και τα περιστατικά μέθης το καλοκαίρι αυξάνονται.

Πίνουν αλκοόλ ακόμη και από την ηλικία των 11 ετών. Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν στο νοσοκομείο.

«Μπαίνουμε με την παρέα μου, έχουμε έναν ενήλικα, του λέμε έλα μαζί μας για να πάρουμε ένα ποτό».

Αν και ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί, η πρόσβαση, όπως φαίνεται, παραμένει εύκολη είτε με παράνομη είσοδο σε νυχτερινά καταστήματα είτε από καταστήματα που πωλούν ποτά.

«Δεν ζητάνε ταυτότητες. Πολλοί που έχουν φίλους και γνωστούς μέσα, το παίρνουν και χωρίς να ζητάνε ή κάνουν διάφορα ‘κονέ’ όπως τα λένε».

Πληθαίνουν τα περιστατικά

Το καλοκαίρι, τα περιστατικά μέθης είναι απανωτά. Μέσα σε μία εβδομάδα:

– Στην Κάρπαθο, 13χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη σε προβλήτα και μεταφέρθηκε με οξεία μέθη στο νοσοκομείο.

– Στη Ρόδο, 16χρονη σε μπαρ κατέληξε στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος αλλά και η μητέρα της.

– Στο Αγρίνιο, 15χρονη σε πάρτι βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση. Συνελήφθησαν οι διοργανωτές.

– Στο Λασίθι, 14χρονη σε πανηγύρι, παρουσία του πατέρα της, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με έρευνα, 3 στους 10 εφήβους καταναλώνουν αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση.

«Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους νέους αλλά στη διαχείριση, στο πόσο διαθέσιμο είναι».

Σημειώνεται πως οι γιατροί των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας καταγράφουν περιστατικά τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

07:33ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η CUPRA μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Οι ημερομηνίες πληρωμών

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Λάβετε θέσεις, το πρωτάθλημα αρχίζει – To πρόγραμμα της πρεμιέρας

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:50LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένεια και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή - Οι κατηγορίες για σκευωρία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μέθοδος απάτης: Παρουσιάζονται ως influencers και εκβιάζουν επιχειρηματίες με αρνητικές κριτικές

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα εξετάζονται εν όψει ΔΕΘ για την ελάφρυνση των ενοικίων

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι πληρώνονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου - Πάνω από 45.000

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

06:29ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Πέντε νεκροί - Ο οδηγός αφαιρέθηκε και έπεσε σε τάφρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - «Παραδώσου» του ζητούν συγγενείς του από την Αλβανία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Πέντε νεκροί - Ο οδηγός αφαιρέθηκε και έπεσε σε τάφρο

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ