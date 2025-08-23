Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους παραμένει ανησυχητική, αφού παρά τις αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ελέγχους, η προμήθεια αλκοολούχων ποτών είναι εύκολη και τα περιστατικά μέθης το καλοκαίρι αυξάνονται.

Πίνουν αλκοόλ ακόμη και από την ηλικία των 11 ετών. Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν στο νοσοκομείο.

«Μπαίνουμε με την παρέα μου, έχουμε έναν ενήλικα, του λέμε έλα μαζί μας για να πάρουμε ένα ποτό».

Αν και ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί, η πρόσβαση, όπως φαίνεται, παραμένει εύκολη είτε με παράνομη είσοδο σε νυχτερινά καταστήματα είτε από καταστήματα που πωλούν ποτά.

«Δεν ζητάνε ταυτότητες. Πολλοί που έχουν φίλους και γνωστούς μέσα, το παίρνουν και χωρίς να ζητάνε ή κάνουν διάφορα ‘κονέ’ όπως τα λένε».

Πληθαίνουν τα περιστατικά

Το καλοκαίρι, τα περιστατικά μέθης είναι απανωτά. Μέσα σε μία εβδομάδα:

– Στην Κάρπαθο, 13χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη σε προβλήτα και μεταφέρθηκε με οξεία μέθη στο νοσοκομείο.

– Στη Ρόδο, 16χρονη σε μπαρ κατέληξε στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος αλλά και η μητέρα της.

– Στο Αγρίνιο, 15χρονη σε πάρτι βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση. Συνελήφθησαν οι διοργανωτές.

– Στο Λασίθι, 14χρονη σε πανηγύρι, παρουσία του πατέρα της, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με έρευνα, 3 στους 10 εφήβους καταναλώνουν αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση.

«Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους νέους αλλά στη διαχείριση, στο πόσο διαθέσιμο είναι».

Σημειώνεται πως οι γιατροί των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας καταγράφουν περιστατικά τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.