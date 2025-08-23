Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού
Στο συγκεκριμένο σημείο το τρένο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κίνδυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου έχει προκύψει στο ύψος της Λυγαριάς Λαμίας, καθώς μεγάλο κοπάδι από αγριογούρουνα έχει δημιουργήσει τρύπα στο φράχτη προστασίας, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ζώων να κινείται εντός των γραμμών.
Στο συγκεκριμένο σημείο το τρένο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της κίνησης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport κάτοικοι της περιοχής που εντόπισαν το πρόβλημα προσπάθησαν να ειδοποιήσουν σχετικά την υπηρεσία του σιδηρόδρομου.
Πηγή: lamiareport.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες
00:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
23:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες
22:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;
20:31 ∙ LIFESTYLE
Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ