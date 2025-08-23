Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού

Κίνδυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου έχει προκύψει στο ύψος της Λυγαριάς Λαμίας, καθώς μεγάλο κοπάδι από αγριογούρουνα έχει δημιουργήσει τρύπα στο φράχτη προστασίας, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ζώων να κινείται εντός των γραμμών.

Στο συγκεκριμένο σημείο το τρένο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της κίνησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport κάτοικοι της περιοχής που εντόπισαν το πρόβλημα προσπάθησαν να ειδοποιήσουν σχετικά την υπηρεσία του σιδηρόδρομου.

