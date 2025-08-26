Πρόταση γάμου στα 3.000 μέτρα - Του είπε «Ναι» εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη Γη

Μια άκρως συγκινητική και πρωτότυπη πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.918 μέτρων όταν ορειβάτης ζήτησε από την αγαπημένη του να την παντρευτεί.

Την τρυφερή στιγμή απαθανάτισε wedding planner που ήταν «παρών» μαζί με το ζευγάρι κατά την διάρκεια της ανάβασης και δημοσιεύτηκε στο Instagram από το προφίλ Weddingbyastir.

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: "Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ". Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», γράφει χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης.