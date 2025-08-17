Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της
H Μπέλα Θορν ανέβασε μερικές φωτογραφίες που τους δείχνουν στο σπίτι τους, το οποίο είχε στολίσει η ίδια με κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, λουλούδια και κεριά
Πρόταση γάμου στον σύντροφό της, Μαρκ Εμς έκανε η Μπέλα Θορν. Η πρώην ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans έκανε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία έκανε γνωστή την είδηση.
Όπως έγραψε η Μπέλα Θορν σε δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο αγαπημένος της της έκανε πρόταση γάμου την περσινή χρονιά, οπότε τώρα θέλησε κι εκείνη με τη σειρά της να κάνει το ίδιο.
Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από εκείνη τη στιγμή, όπου φαίνεται να γονατίζει μπροστά του και να του ζητάει να την παντρευτεί, ενώ ο ίδιος γονατίζει στο ύψος της και της λέει «ναι» συγκινημένος.
Στη συνέχεια, η Μπέλα Θορν ανέβασε μερικές φωτογραφίες που τους δείχνουν στο σπίτι τους, το οποίο είχε στολίσει η ίδια με κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, λουλούδια και κεριά. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Μπέλα Θορν έγραψε: