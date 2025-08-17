Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

Πρόταση γάμου στον σύντροφό της, Μαρκ Εμς έκανε η Μπέλα Θορν. Η πρώην ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans έκανε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία έκανε γνωστή την είδηση.

Όπως έγραψε η Μπέλα Θορν σε δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο αγαπημένος της της έκανε πρόταση γάμου την περσινή χρονιά, οπότε τώρα θέλησε κι εκείνη με τη σειρά της να κάνει το ίδιο.

https://www.instagram.com/p/DNbP8eeupc8/

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από εκείνη τη στιγμή, όπου φαίνεται να γονατίζει μπροστά του και να του ζητάει να την παντρευτεί, ενώ ο ίδιος γονατίζει στο ύψος της και της λέει «ναι» συγκινημένος.

Στη συνέχεια, η Μπέλα Θορν ανέβασε μερικές φωτογραφίες που τους δείχνουν στο σπίτι τους, το οποίο είχε στολίσει η ίδια με κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, λουλούδια και κεριά. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Μπέλα Θορν έγραψε: