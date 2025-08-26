Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

Πυκνός καπνός στην Παιανία εξαιτίας της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, πλησίον του Ελληνοαμερικάνικου κολλεγίου.

Εξαιτίας της φωτιάς ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 που τους συστήνει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά κατευθύνεται προς τον Υμηττό

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει περάσει μέσα από προαύλιο εργοστασίου και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο της φωτιάς

Στο σημείο της φωτιάς έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάντζα, επί της οδού Αγίας Μαρίνας.

Δείτε βίντεο και εικόνες από τη φωτιά

Φωτιά στην Παιανία τώρα pic.twitter.com/Vwj7QYAUkx — julia PD ?? (@arisbilly2) August 26, 2025

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Παιανία Πυρκαγιά Ενημέρωση - Facebook

Διακοπή κυκλοφορίας εξαιτίας της φωτιάς

Εξαιτίας της φωτιάς στην περιοχή της Κάντζας διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.