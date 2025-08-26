Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης (26/08).

Στο σημείο έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο στην Κάντζα, επί της οδού Αγίας Μαρίνας.