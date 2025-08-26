Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Παιανία

Newsbomb

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης (26/08).

Στο σημείο έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο στην Κάντζα, επί της οδού Αγίας Μαρίνας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου - «Το δαχτυλίδι στο σακίδιο φαινόταν να βαραίνει…»

16:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS επιμένει - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» νέα θερμή εισβολή

16:34ΥΓΕΙΑ

«Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα για τον μύκητα Ασπέργιλλο στον Άγιο Σάββα», αναφέρει το νοσοκομείο

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μεγάλη ανησυχία στις αγορές ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - Πέφτει το χρηματιστήριο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μεγάλη επιχείρηση του IDF σε τούνελ της Χαμάς - Βίντεο από την καταστροφή τους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης που πουλούσε κλεμμένες τσιπούρες

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι τη νύφη και τα ανίψια του

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Το χωριό που εξαφανίζεται από τον χάρτη κάθε βράδυ: Το ανεξήγητο μυστήριο της Ευρώπης

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις δυνάμεις πυρόσβεσης - Στο υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Σταγόνα στον ωκεανό» η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, τέσσερις ημέρες μετά την κήρυξη λιμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μις Υφήλιος: Η μυστηριώδης υπόθεση της «Μις Παλαιστίνη» - Γεννημένη στις ΗΠΑ, μεγαλωμένη στον Καναδά και κάτοικος Ντουμπάι

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ