Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Παιανία
Φωτιά εκδηλώθηκε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης (26/08).
Στο σημείο έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο στην Κάντζα, επί της οδού Αγίας Μαρίνας.
