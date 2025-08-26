Λήμνος: Γυναίκα και δυο ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη παραλία - Επενέβη το Λιμενικό
Στο σημείο έσπευσε πλωτο του Λιμενικού και τους παρέλαβε
Μια γυναίκα και δυο ανήλικα παιδιά εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη παραλία, στην περιοχή Μορασίτης στη Λήμνο.
Στο σημείο έσπευσε πλωτο του Λιμενικού και τους παρέλαβε, ενώ τους μετέφερε στο λιμάνι της Μύρινας.
Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.
