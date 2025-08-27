Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον ορεινό όγκο του Γράμμου στην Καστοριά, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής, γνωστό ως «Βάραθρο του Χάρου».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 30-35 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε σε σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ αναμένεται και ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση ανάσυρσης λόγω της ιδιαιτερότητας του περάσματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας δεν κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, αλλά φέρεται να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο βάραθρο παραμένουν άγνωστα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση και ταυτοποιηθεί η σορός.