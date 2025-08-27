Σοκ στην Καρδίτσα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο στο κεφάλι

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρδίτσα το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου καθώς ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο στο κεφάλι.

Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, ενώ τα πρώτα στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.