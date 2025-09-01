Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (1/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

1/9/2025 6:30:00 πμ

1/9/2025 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ

371

Κατασκευές

1/9/2025 7:30:00 πμ

1/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α απο κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ έως κάθετο: ΜΑΝ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤ.ΣΕΡΒΙΑΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΝΟ 4 - 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1008

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΥΠΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΥΠΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

876

Λειτουργία

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

875

Λειτουργία

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1007

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 1:30:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΩΛΙΔΗ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΝΩΛΙΔΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

879

Λειτουργία

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΓΚΑΒΗ απο κάθετο: ΚΑΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ 5 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ ΝΟ 13 έως κάθετο:

1010

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 2:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ.Κ.ΑΣΗΜΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 100 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1010

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 3:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΛΟΥΝΤΕΜΗ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΣΟΥΚΑΝΤΖΙΔΗ

306

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΦΗ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ ΚΕΚΡΟΠΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΛΘΕΑ)

4935

Λειτουργία

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΑΛΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΣΕΦΕΡΗ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΚΑΒΑΦΗ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΛΥΤΗ - ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

212

Λειτουργία

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡ. ΒΛΑΧΟΥ, ΓΕΩΡ. ΠΩΠ.

628

Κατασκευές

1/9/2025 8:00:00 πμ

1/9/2025 5:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ, ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ΕΜΜ.ΡΟΪΔΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

627

Κατασκευές

1/9/2025 10:00:00 πμ

1/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 66 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 62 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

939

Κατασκευές

1/9/2025 10:00:00 πμ

1/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ 78 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 73 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1009

Κατασκευές

1/9/2025 11:00:00 πμ

1/9/2025 2:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ

Κατασκευές

1/9/2025 12:00:00 μμ

1/9/2025 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 1Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 2Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 3Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟ 47 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΜΕΛΑ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως

1011

Κατασκευές

1/9/2025 12:00:00 μμ

1/9/2025 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 26 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

1011

Κατασκευές

1/9/2025 12:00:00 μμ

1/9/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΔΑΝΑΩΝ - ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΕΚΤΩΡΟΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΥ - ΘΗΒΩΝ

372

Κατασκευές

1/9/2025 12:00:00 μμ

1/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

878

Λειτουργία

1/9/2025 1:30:00 μμ

1/9/2025 3:30:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1019

Κατασκευές

1/9/2025 2:00:00 μμ

1/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: Μ. ΚΑΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04LIFESTYLE

Το δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ που «έκλεψε» την παράσταση στη Βενετία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Ανησυχία για την εμφάνιση αρκούδων στα όρια της πόλης - Επιτίθενται σε ζώα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford GT Mk IV: Tελευταία ευκαιρία για το αγωνιστικό supercar

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η έφηβη Καμίλα πέταξε το παπούτσι της στον άνδρα που της επιτέθηκε - Το απίστευτο σκηνικό στο τρένο

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χαμός σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

07:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερό power game στη Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Ιεροσόλυμα και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

06:49ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Ψάρι που καταναλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο είναι μολυσμένο

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα για το κορίτσι που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της κατάρρευσης το κύριο ρεύμα του Ατλαντικού - Θα βυθίσει σε ατελείωτο χειμώνα Ευρώπη και ΗΠΑ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ