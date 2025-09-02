Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

Η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές των Δήμων Αβδήρων και Τοπείρου.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, από τη δύση του ηλίου και για δύο ώρες, στις περιοχές: Νότια Άβδηρα, Μυρωδάτο, Μάγγανα και Εράσμιο.

Επισημαίνεται ότι οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε περιοχές εκτός κατοικημένων οικισμών και μόνο εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση αναβολής, η επιχείρηση θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες.

Οδηγίες για τους πολίτες

Για προληπτικούς λόγους, η Αντιπεριφέρεια παρακαλεί τους πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα και: