Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

Ένας νεαρός αρσενικός φυσητήρας (Physeter macrocephalus ), μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και βάρους γύρω στον έναν τόνο, εκβράστηκε νεκρός στις βόρειες ακτές της Σάμου, όπως ανακοινώνει το «Αρχιπέλαγος».

Η συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τους γίγαντες των θαλασσών μας, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην περιοχή νεκρός νεαρός φυσητήρας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 70 χρόνια, αναφέρει η οργάνωση.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε από κτηνίατρο με εμπειρία στις νεκροτομές κητωδών, σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και κτηνίατρο με ειδίκευση στα κητώδη. Δείγματα έχουν ήδη ληφθεί και θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο θάνατος δεν αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

«Για άλλη μία φορά ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου για την άμεση και πολύτιμη συνεργασία τους, που αποδεικνύει ξανά τον καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο τους στο νησί. Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τη συμβολή του», αναφέρει το «Αρχιπέλαγος».

