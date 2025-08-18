Φάλαινα δάγκωσε δύτες σε ενυδρείο μπροστά στα έκπληκτά μάτια επισκεπτών

Μια ανατριχιαστική υποβρύχια αναμέτρηση μεταξύ μιας φάλαινας μπελούγκα και δυτών καταγράφηκε σε βίντεο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το People.

Το βίντεο που έγινε viral δείχνει τη τρομακτική στιγμή που μια φάλαινα μπελούγκα προσπάθησε να δαγκώσει δύο δύτες που βρίσκονταν κοντά της μέσα σε μια δεξαμενή στο Chengdu Haichang Polar Ocean Park στη Σιτσουάν της Κίνας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, σύμφωνα με ένα βίντεο της Viral Press.

Η φάλαινα φαίνεται να ορμά προς μια γυναίκα υπάλληλο του ενυδρείου και να δαγκώνει τα πόδια της, καθώς αυτή προσπαθεί να κολυμπήσει μακριά από το θαλάσσιο πλάσμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ζώο ορμά προς έναν άλλο δύτη που φαίνεται να κρατά μια κάμερα.

Η φάλαινα φαίνεται να δαγκώνει με επιτυχία τα πέδιλα του δύτη και να τα κρατά για λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με το βίντεο, το ζώο προσπάθησε να δαγκώσει τα πέδιλα του άνδρα δύτη για άλλη μια φορά πριν τελικά απομακρυνθεί κολυμπώντας.

Οι δύο δύτες κατάφεραν να κολυμπήσουν μακριά από τη φάλαινα χωρίς να τραυματιστούν.

Καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, οι επισκέπτες του ενυδρείου, που παρακολουθούσαν από έξω, φώναζαν και ούρλιαζαν αντιδρώντας στις προσπάθειες των δυτών να ξεφύγουν.

