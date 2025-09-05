Λήξη συναγερμού στον Κηφισό: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην ΕΛΑΣ, όταν ένας άνδρας ανέβηκε σε γέφυρα στον Κηφισό και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Η συγκεκριμένη γέφυρα βρίσκεται απέναντι από το κτήριο του ΣΚΑΪ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι μετά από διαπραγμάτευση κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την πράξη του.