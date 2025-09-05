Ανατροπές στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100,3: Το δίδυμο-έκπληξη που φεύγει και το νέο που έρχεται

Μια ανατροπή επιφύλαξε η παρουσίαση του φετινού προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3, που ξεκινά από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, καθώς ανακοινώθηκε αλλαγή στη ζώνη 11:00 με 12:00.

Το γνώριμο δίδυμο που κρατούσε συντροφιά στους ακροατές αποχωρεί, αφήνοντας το μικρόφωνο σε μια νέα συνεργασία που αναμένεται να συζητηθεί. Πρόκειται για ένα «δίδυμο-έκπληξη» που θα δίνει τη δική του οπτική για τα γεγονότα κάθε μέρα στις 11 το πρωί.

Μια νέα έκπληξη στο νέο πρόγραμμα είναι η άφιξη στον σταθμό της Νεφέλης Μεγκ. Κάθε Σάββατο στις 13.40, η Νεφέλη Μεγκ θα σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Μια νέα αλλαγή είναι ακόμα ότι από φέτος στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ προστίθεται και τρίτο, πρωινό ενημερωτικό magazine που θα παρουσιάζει η Μεράνια Πασχαλίδη καθώς και ότι όλα τα ενημερωτικά magazine θα είναι άμεσα διαθέσιμα και σε podcast, αμέσως μετά τη μετάδοσή τους.

Η Χριστίνα Βίδου επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια και θα κρατά συντροφιά τους ακροατές του σταθμού κάθε Σαββατοκύριακο 10-12 το πρωί.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και όλα τα τελευταία νέα από τον χώρο της υγείας και της ευζωίας κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Σταματέλος και ο Μηνάς Τσαμόπουλος υπόσχονται άμεση ενημέρωση και προχωρημένα προγνωστικά για τα αθλητικά και όχι μόνο.

Την πρώτη ενημέρωσή αναλαμβάνει κάθε Κυριακή ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης από τις 5 το πρωί, ενώ κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης θα παρουσιάζουν μεόλα τα παρασκήνια και τα παραπολιτικά του πολιτικού ρεπορτάζ.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3:

Δευτέρα – Παρασκευή

05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-07.00 Γιώργος Ψάλτης

07.00-07.15 Μεράνια Πασχαλίδη (Πρωινό Μαγκαζίνο)

07.15-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος Μουρούτης

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλης - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-20.00 Κατερίνα Δράκου

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος - Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

23.00-01.00 Βασίλης Κουφόπουλος

01.00-02.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

02.00-03.00 Άρης Πορτοσάλτε (Ε)

03.00-04.00 Παύλος Τσίμας (Ε)

04.00-05.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος (Ε)

Σάββατο

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-11.45 Χριστίνα Βίδου

11.45-12.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

12.00-13.40 Μάνος Βουλαρίνος

13.40-14.00 Νεφέλη Μεγκ

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.40 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

22.40-23.00 Νεφέλη Μεγκ (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Κυριακή

05.00-07.00 Ισαάκ Τριανταφυλλίδης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Χριστίνα Βίδου

12.00-13.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης

13.00-14.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη (Ε)

22.00-23.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3