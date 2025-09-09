Συναγερμός στον Πύργο Αθηνών - Πυροσβεστική στο σημείο

Πιθανότατα η φωτιά να οφείλετε στο μηχανοστάσιο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από κλήση που δέχτηκαν στον Πύργο Αθηνών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε έντονη οσμή καμένου σε δώμα, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς.

Στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα, ένα κλιμακοφόρο και δώδεκα πυροσβέστες.

Πιθανότατα η φωτιά να έχει προκύψει από βραχυκύκλωμα στο μηχανοστάσιο του κτηρίου.

Η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και το κτίριο εκκενώθηκε έγκαιρα, χωρίς να εγκλωβιστεί κανείς.