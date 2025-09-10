Νέο είδος χταποδιού ανακαλύφθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Αυστραλίας

Τα βάθη της θάλασσας στα ανοιχτά των ακτών της Αυστραλίας παρουσίασαν μια ακόμη αίσθηση - οι επιστήμονες περιέγραψαν ένα νέο είδος χταποδιού, που διακρίνεται από σπάνια μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Το ανακαλυφθέν ζώο φτάνει περίπου τα 4 εκατοστά σε διάμετρο και έχει δυσανάλογα μεγάλα μάτια, τα οποία το βοηθούν να πλοηγείται στο απόλυτο σκοτάδι των βυθών του ωκεανού.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής του 2022 με τη χρήση τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα πλούσια, σκούρα κόκκινα πλοκάμια του χταποδιού πιθανότατα λειτουργούν ως αμυντικός μηχανισμός - καμουφλάροντας το σώμα σε ένα βιοφωταυγές περιβάλλον και τρομάζοντας πιθανούς θηρευτές.

Η γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι το νέο είδος δεν ανήκει σε κανένα προηγουμένως γνωστό υπογένος χταποδιού. Σύμφωνα με τους βιολόγους, θα μπορούσε να σχηματίστηκε σε συνθήκες βαθιάς απομόνωσης, όπου ο ανταγωνισμός και οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες οδήγησαν στην εμφάνιση μοναδικών προσαρμογών.

«Αυτή η ανακάλυψη έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόησή μας για τη βιοποικιλότητα των ωκεανών, δείχνοντας ότι τα χταπόδια έχουν εξελιχθεί πολύ πιο ποικιλόμορφα από ό,τι νομίζαμε», δήλωσε το CSIRO, η εθνική επιστημονική υπηρεσία της Αυστραλίας.