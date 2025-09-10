Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο και οδήγησαν με ασφάλεια ετοιμόγεννη γυναίκα στο νοσοκομείο

Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, έτοιμη να φέρει στον κόσμο το παιδί της, βρέθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο κέντρο ενός συγκλονιστικού αγώνα δρόμου. Στο τιμόνι ο σύζυγός της, με μοναδικό στόχο να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, έπειτα από σήμα του Κέντρου της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, συνοδεύοντας το όχημα με ασφάλεια αλλά και την απαραίτητη ταχύτητα.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η συνοδεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς

