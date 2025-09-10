Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο και οδήγησαν με ασφάλεια ετοιμόγεννη γυναίκα στο νοσοκομείο

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η συνοδεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς

Newsbomb

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο και οδήγησαν με ασφάλεια ετοιμόγεννη γυναίκα στο νοσοκομείο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, έτοιμη να φέρει στον κόσμο το παιδί της, βρέθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο κέντρο ενός συγκλονιστικού αγώνα δρόμου. Στο τιμόνι ο σύζυγός της, με μοναδικό στόχο να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, έπειτα από σήμα του Κέντρου της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, συνοδεύοντας το όχημα με ασφάλεια αλλά και την απαραίτητη ταχύτητα.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η συνοδεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Αθήνα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H Ελλάδα και οι άλλοι τρεις των μεταλλίων – Πότε είναι οι ημιτελικοί

23:26ΥΓΕΙΑ

Το 70% των παιδιών αναμένεται να εμφανίσει μυωπία μέχρι το 2050

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Κατάρ εξετάζει συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο και οδήγησαν με ασφάλεια ετοιμόγεννη γυναίκα στο νοσοκομείο - Βίντεο

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Το «πάλεψε» η παρέα του Ντόντσιτς, πέρασε το φαβορί

23:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας για επόμενες εκλογές: Ο Τσίπρας θα είναι 2ος και το ΠΑΣΟΚ σε μονοψήφια ποσοστά

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο Πέμπτη (11/9) με νέα βιβλία - Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σκότωσε τη νύφη του μπροστά στην 5χρονη εγγονή του γιατί ζήτησε διαζύγιο

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - Βίντεο

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Λιοντάρια σκότωσαν φύλακα σε ζωολογικό κήπο της Μπανγκόκ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποια πόλη της Ελλάδας σημειώνονται οι περισσότερες αυτοκτονίες

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Γιούτα: Στο νοσοκομείο ο σχολιαστής Τσάρλι Κερκ - Σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μία ηχηρή συγγνώμη μετά το δυστύχημα του 17χρονου - «Συγγνώμη Γιώργο που δεν έκανα το σωστό»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος

21:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον τίτλο «Προοδευτική Ελλάδα» παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος

21:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επιδρομή στην Πολωνία: Η Ευρώπη εμπρός σε «βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας» - Δραματική προειδοποίηση του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Αθήνα

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - Βίντεο

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H Ελλάδα και οι άλλοι τρεις των μεταλλίων – Πότε είναι οι ημιτελικοί

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επιδρομή στην Πολωνία: Η Ευρώπη εμπρός σε «βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας» - Δραματική προειδοποίηση του ΟΗΕ

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

05:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

21:16LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: 24 τραυματίες από τη σύγκρουση τραμ με λεωφόρειο - Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σκότωσε τη νύφη του μπροστά στην 5χρονη εγγονή του γιατί ζήτησε διαζύγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ