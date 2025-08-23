Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

Τραγωδία συνέβη στον Λαγκαδά καθώς την τελευταία της πνοή άφησε μια 30χρονη έγκυος, που υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 30χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από ανακοπή καρδιάς.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), όταν η γυναίκα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.