Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία συνέβη στον Λαγκαδά καθώς την τελευταία της πνοή άφησε μια 30χρονη έγκυος, που υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 30χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από ανακοπή καρδιάς.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), όταν η γυναίκα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

21:00TRAVEL

Ψαρά: Το ιστορικό νησί του Βόρειου Αιγαίου – Πλούσια ιστορία κι αδάμαστη ομορφιά

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ολυμπιακός - Asteras Aktor 0-0 Β' Ημίχρονο

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεργάτες σε καντίνα οι δύο σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

20:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνηση – «βόμβα» στον κόσμο της τεχνολογίας: Η Apple εξετάζει συνεργασία με τη Google

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες»

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απολύθηκε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά από αξιολόγηση της επίθεσης στο Ιράν

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

20:03ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη και επιβολή προστίμου σε άντρα για την πυρκαγιά στο Χορτιάτη

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία σε ματς της παραολυμπιακής ομάδας μπάσκετ - «Γύρισαν την πλάτη» στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ευχαριστίες στον Ερντογάν και μόλις 50 άτομα η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αταλάντη: Θρήνος για την 32χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο – Ήταν μητέρα ενός παιδιού

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονισμένοι οι Παξοί για το 4χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα – Συνελήφθησαν πατέρας και παππούς για παραμέληση ανηλίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ