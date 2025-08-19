Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

Η Stephanie Carlquist είχε έντονο καυγά με τον πρώην σύντροφό της και του έκανε σμπαράλια το αμάξι

Ζημιές αξίας 12.000 δολαρίων στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της φέρεται να προκάλεσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα οι Αρχές στο Κεντάκι των ΗΠΑ να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Η Stephanie Carlquist, όπως αναφέρει η New York Post, είχε έντονο καυγά με τον πρώην σύντροφό της και του έκανε σμπαράλια το αμάξι. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από τις έρευνες ότι η Carlquist έριξε αλάτι στη μηχανή, γκλίτερ στον εξαερισμό του κλιματιστικού, έκοψε ένα λάστιχο, έσπασε το παρμπρίζ, έσπασε τον καθρέφτη οπισθοπορείας και έσπασε την οθόνη του αυτοκινήτου.

Ο πρώην σύντροφός της Carlquist ανέφερε ότι έκοψε το ένα λάστιχο στις 6 Ιουλίου και τις υπόλοιπες υλικές ζημιές τις προκάλεσε έπειτα από έναν καβγά στις 15 Ιουλίου με το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών να αγγίζει τα 12.464,96 δολάρια.

Όταν η γυναίκα έμαθε για το κόστος, έστειλε μήνυμα στον πρώην φίλο της στο Instagram λέγοντάς του ότι ήταν αγχωμένη λόγω της εγκυμοσύνης της και ότι λυπόταν για τη ζημιά. Μάλιστα, η αστυνομία αναφέρει ότι όταν ανέκριναν την Carlquist, παραδέχτηκε ότι έβαλε γκλίτερ και ράγισε το παρμπρίζ, ωστόσο υποστήριξε ότι τα υπόλοιπα προβλήματα προήλθαν από τη «φυσιολογική φθορά» του οχήματος που είχε καθυστερημένο σέρβις.

Η Carlquist κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Μάντισον με εγγύηση 12.000 δολαρίων και την βαραίνουν κατηγορίες για κακούργημα.