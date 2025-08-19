Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο ενηλίκων

Ένας αστυνομικός από το Νάσβιλ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για παράβασης καθήκοντος, αφού φέρεται να συμμετείχε σε βίντεο ενηλίκων εν ώρα υπηρεσίας.

Στην αίτηση του ο 35χρονος Χέρμαν αποδέχθηκε την κατηγορία για διάπραξη σοβαρού παραπτώματος εν ώρα υπηρεσίας με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ένα έτος επιτήρησης. Του χορηγήθηκε επίσης δικαστική αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι εάν ολοκληρώσει με επιτυχία την επιτήρηση, η υπόθεσή του μπορεί να απορριφθεί και οι κατηγορίες να διαγραφούν από το ποινικό του μητρώο.

Σύμφωνα με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ο Χέρμαν απολύθηκε τον Μάιο του 2024, αφού η Διεύθυνση Εξειδικευμένων Ερευνών ανακάλυψε ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος αναγνωρίστηκε χάρη και στη στολή που φορούσε. Στη συνέχεια, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο αστυνομικός Χέρμαν Αστυνομικό Τμήμα Μητροπολιτικού Νάσβιλ

Οι αξιωματούχοι λένε ότι ο Χέρμαν φαίνεται να συμμετέχει σε μια ψεύτικη τροχονομική επιτήρηση στο βίντεο που δημοσιεύτηκε σε σχετική πλατφόρμα ενηλίκων.

Το βίντεο, με τίτλο «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με συνέλαβε», έδειχνε μια γυναίκα να εκθέτει το στήθος της σε έναν ένστολο αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια την άγγιξε, ανέφερε το WTVF, θυγατρικό του CBS . Το πρόσωπο του αστυνομικού δεν ήταν ορατό στο βίντεο, αλλά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τον Χέρμαν.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 26 Απριλίου 2024, σε χώρο στάθμευσης αποθήκης, ενώ ο Χέρμαν ήταν σε υπηρεσία ως αξιωματικός περιπολίας.

*Με πληροφορίες από cbsnews