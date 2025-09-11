ΙΖ΄ Επιστημονικό Σεμινάριο Προσχολικής Αγωγής: ΔΕΠΥ, αξιολόγηση και παρεμβάσεις

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής (ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.) διοργανώνει το ΙΖ΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή με τίτλο «ΔΕΠΥ – Αξιολόγηση & Τεχνικές Παρέμβασης στην Προσχολική Ηλικία».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Υβριδικά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 10:30 έως τις 14:00 στο Ξενοδοχείο Parthenon (Μακρή 6, Αθήνα).

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης ενώ θα δοθούν επιπλέον Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης σε όσους επιλέξουν και το Πρακτικό Μέρος / Workshops, στο οποίο θα υπάρχει άμεση & εξ αποστάσεως διαδραστική συμμετοχή.

Εκτός από την ζωντανή μετάδοση θα υπάρχει και η δυνατότητα Ασύγχρονης Παρακολούθησης μέσω των συνδέσμων που θα σας αποσταλούν, αμέσως μετά τη λήξη των Εγγραφών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι η εγγραφή σας στο σύστημά μας, επιλέγοντας ένα από τα πακέτα που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του Σεμιναρίου, έως και την Πέμπτη 25/09/2025 στις 21:00 η ώρα.