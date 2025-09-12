Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (12/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

12/9/2025 7:30:00 πμ 12/9/2025 4:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΚΗΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΡΕΑΣ - 386 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 951 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 23 - 25 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1071 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ, ΒΙΚΕΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ. 672 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 10:00:00 πμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. 676 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 907 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 950 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 11:30:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1068 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 12:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 12:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. 671 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΞΥΔΙΑ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΥΔΙΑ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΩΝΟΣ απο κάθετο: ΞΥΔΙΑ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1074 Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 910 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ απο κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ έως κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 908 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 4:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΑΡΧΟΥ - ΑΡΓΥΛΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ 235 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΜΑΚΡΥΑ ΠΕΥΚΑ - ΠΡΑΡΙ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΦΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΘΕΟΔΟΣΗ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΑΒΑΦΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 1434 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 4:00:00 μμ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 941 Λειτουργία

12/9/2025 8:00:00 πμ 12/9/2025 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ 1452 Λειτουργία

12/9/2025 8:30:00 πμ 12/9/2025 1:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ 1070 Κατασκευές

12/9/2025 9:00:00 πμ 12/9/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 30 - 34 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ 1073 Κατασκευές

12/9/2025 10:00:00 πμ 12/9/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 97 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ 1072 Κατασκευές

12/9/2025 10:00:00 πμ 12/9/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1069 Κατασκευές

12/9/2025 10:00:00 πμ 12/9/2025 2:00:00 μμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ 1067 Κατασκευές

12/9/2025 12:00:00 μμ 12/9/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΕΡΑΦΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΑΦΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ 949 Λειτουργία

2/9/2025 12:00:00 μμ 12/9/2025 3:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

12/9/2025 1:00:00 μμ 12/9/2025 3:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΙΩΝ - ΠΗΓΑΔΙ ΚΩΝΣΤΑ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΙΦΝΟΥ - ΔΩΔΩΝΗΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΙΜΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΧΙΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΒΑΛΤΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 1438 Λειτουργία

12/9/2025 1:00:00 μμ 12/9/2025 3:30:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ 1066 Κατασκευές

12/9/2025 1:00:00 μμ 12/9/2025 4:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 939 Λειτουργία