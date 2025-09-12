Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (12/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
12/9/2025 7:30:00 πμ
12/9/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΚΗΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΡΕΑΣ -
386
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
951
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 23 - 25 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1071
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ, ΒΙΚΕΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.
672
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 10:00:00 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
676
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
907
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
950
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 11:30:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1068
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 12:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
671
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΞΥΔΙΑ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΥΔΙΑ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΩΝΟΣ απο κάθετο: ΞΥΔΙΑ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1074
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
910
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ απο κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ έως κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
908
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΑΡΧΟΥ - ΑΡΓΥΛΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ
235
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΜΑΚΡΥΑ ΠΕΥΚΑ - ΠΡΑΡΙ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΦΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΘΕΟΔΟΣΗ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΑΒΑΦΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
1434
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
941
Λειτουργία
12/9/2025 8:00:00 πμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ
1452
Λειτουργία
12/9/2025 8:30:00 πμ
12/9/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ
1070
Κατασκευές
12/9/2025 9:00:00 πμ
12/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 30 - 34 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1073
Κατασκευές
12/9/2025 10:00:00 πμ
12/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 97 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1072
Κατασκευές
12/9/2025 10:00:00 πμ
12/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1069
Κατασκευές
12/9/2025 10:00:00 πμ
12/9/2025 2:00:00 μμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
1067
Κατασκευές
12/9/2025 12:00:00 μμ
12/9/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΕΡΑΦΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΑΦΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
949
Λειτουργία
2/9/2025 12:00:00 μμ
12/9/2025 3:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
12/9/2025 1:00:00 μμ
12/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΙΩΝ - ΠΗΓΑΔΙ ΚΩΝΣΤΑ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΙΦΝΟΥ - ΔΩΔΩΝΗΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΙΜΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΧΙΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΒΑΛΤΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1438
Λειτουργία
12/9/2025 1:00:00 μμ
12/9/2025 3:30:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1066
Κατασκευές
12/9/2025 1:00:00 μμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
939
Λειτουργία
12/9/2025 2:00:00 μμ
12/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΡΕΩΣ - ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ - ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΝΕΦΕΛΗΣ
1440
Λειτουργία
