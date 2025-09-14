Πρόβλημα οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, με πολλούς αναπληρωτές να παίρνουν άδεια αμέσως

Δημιουργούνται νέα κενά στη διδασκαλία, με τους μαθητές να βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμένες ώρες και αναστάτωση στο πρόγραμμα.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται για ακόμη μια φορά από σοβαρά προβλήματα. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών παραμένουν μεγάλες, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από το φαινόμενο πολλών αναπληρωτών που, μόλις αναλάβουν υπηρεσία, επιλέγουν να κάνουν χρήση άδειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα κενά στη διδασκαλία, με τους μαθητές να βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμένες ώρες και αναστάτωση στο πρόγραμμα.

Αιτίες πίσω από τις μαζικές άδειες

Οι λόγοι που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε αυτή την επιλογή ποικίλλουν. Σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται με οικογενειακές ή προσωπικές ανάγκες, αλλά και με τις δύσκολες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν. Η συνεχής μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή, η αβεβαιότητα του διορισμού και οι οικονομικές πιέσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παραμονή τους στη θέση.

Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Η συσσώρευση απουσιών και οι ελλείψεις σε βασικά μαθήματα προκαλούν ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθητές χάνουν πολύτιμες ώρες διδασκαλίας, ενώ η αναπλήρωση των μαθημάτων καθίσταται προβληματική. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση αποδιοργάνωσης και εντείνει την πίεση στους διευθυντές και το μόνιμο προσωπικό, που καλούνται να «μπαλώσουν» κενά με πρόχειρες λύσεις.

Αναζήτηση βιώσιμων λύσεων από την πολιτεία

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές καλούνται να παρέμβουν άμεσα, προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η ανάγκη για ουσιαστικό σχεδιασμό είναι πιο επιτακτική από ποτέ: από τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους αναπληρωτές μέχρι τον σχεδιασμό μόνιμων προσλήψεων που θα περιορίσουν τις συνεχείς εναλλαγές προσωπικού.

