Προχωρά η β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία – Στις 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές 2026

«Το πρόβλημα με τα κενά είναι δομικό», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι «τρέχει» η β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία

Newsbomb

Προχωρά η β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία – Στις 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές 2026
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Όποια κενά διαπιστώνονται μετά το διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α’ φάση τοποθέτησης, περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου.

Συνήθως η β’ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Εφέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «διανύουμε τις πρώτες ημέρες τους σχολικού έτους και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η β’ φάση θα γίνει νωρίς και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι δυναμικές. Θα λέω πάντα την αλήθεια στον κόσμο για να ξέρει πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα».

Σε ερώτηση για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο Υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια.

Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6! Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μία μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας.

Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β’ φάση».

Σημείωσε επίσης ότι είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες.

«Στις χώρες που αναφέρατε π.χ. Γερμανία, Βέλγιο, δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει, και πού υπάρχει, κενό.

Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ όμως έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ.

Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί με κάλυψη πολλών σημαντικών ειδικοτήτων όπως είναι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Έγιναν 1.200 νέοι διορισμοί Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα σχολεία για να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα.

Καλύπτονται επιπλέον 3.000 σχολεία με το συνολικό αριθμό να φτάνει τα 5.750 σχολεία σε σχέση με 2.750 την περασμένη χρονιά.

Δημιουργήθηκαν 700, επιπλέον, οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα ΚΕΔΑΣΥ.

Δημιουργήθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) στην Αθμια και Βθμια εκπαίδευση.

Προστέθηκαν επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων Τμημάτων Ενταξης. 3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Τέλος, η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, οι οποίες, θα αρχίσουν στις 29 Μαϊου στα ΓΕΛ και στις 30 Μαϊου στα ΕΠΑΛ και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Δείτε το το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ελπίζω ο δολοφόνος του Τσάρλι Κλερκ να καταδικαστεί σε θάνατο»

15:31LIFESTYLE

Eurovision: Και η Ολλανδία απειλεί με αποχώρηση εάν συμμετάσχει του Ισραήλ

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από πυρκαγιά στον χώρο αποσκευών - Εκκένωσαν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σταθερή η δέσμευσή μας για σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα σχολεία»

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις σε ξενοδοχεία με λεία 200.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

15:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στρατιώτες αρνούνται να επιστρέψουν στη Γάζα για να πολεμήσουν - «Πρέπει να γίνουμε η φωνή τους», λένε οι μητέρες τους

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καλάσνικοφ, ναρκωτικά και πυροκροτητές εντόπισε σε αυτοκίνητο η ΕΛΑΣ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με ΠΟΜΙΔΑ: «Η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε το πρώτο του TikTok του για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «συναισθηματική φόρτιση» οφείλονται οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για τα στρατιωτικά γυμνάσια - Σε «παύση» οι διαπραγματεύσεις με Κίεβο

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ