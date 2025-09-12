Προχωρά η β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία – Στις 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές 2026

«Όποια κενά διαπιστώνονται μετά το διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α’ φάση τοποθέτησης, περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου.

Συνήθως η β’ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Εφέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «διανύουμε τις πρώτες ημέρες τους σχολικού έτους και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η β’ φάση θα γίνει νωρίς και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι δυναμικές. Θα λέω πάντα την αλήθεια στον κόσμο για να ξέρει πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα».

Σε ερώτηση για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο Υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια.

Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6! Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μία μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας.

Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β’ φάση».

Σημείωσε επίσης ότι είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες.

«Στις χώρες που αναφέρατε π.χ. Γερμανία, Βέλγιο, δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει, και πού υπάρχει, κενό.

Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ όμως έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ.

Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί με κάλυψη πολλών σημαντικών ειδικοτήτων όπως είναι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Έγιναν 1.200 νέοι διορισμοί Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα σχολεία για να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα.

Καλύπτονται επιπλέον 3.000 σχολεία με το συνολικό αριθμό να φτάνει τα 5.750 σχολεία σε σχέση με 2.750 την περασμένη χρονιά.

Δημιουργήθηκαν 700, επιπλέον, οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα ΚΕΔΑΣΥ.

Δημιουργήθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) στην Αθμια και Βθμια εκπαίδευση.

Προστέθηκαν επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων Τμημάτων Ενταξης. 3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Τέλος, η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, οι οποίες, θα αρχίσουν στις 29 Μαϊου στα ΓΕΛ και στις 30 Μαϊου στα ΕΠΑΛ και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Δείτε το το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων: