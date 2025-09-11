Ζαχαράκη: 380 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη

«Στόχος μας ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για εξετάσεις, αλλά για τη ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η υπουργός Παιδείας

Ζαχαράκη: 380 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη
Στα σχολεία της Ξάνθης βρέθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Το σχολείο είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το αύριο, όχι μόνο με γνώσεις αλλά με αξίες, σχέσεις και εμπειρίες που συνοδεύουν τον καθένα σε όλη του τη ζωή. Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας» τόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επισκεπτόμενη σήμερα, πρώτη μέρα του σχολικού έτους, σχολεία της Ξάνθης.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε πως «στόχος είναι ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη, θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες».

Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανεφερε:

«Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, έχουμε:

235 νέους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (121 στη Γενική Εκπαίδευση, και 114 στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση).
145 νέους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (50 στη Γενική Εκπαίδευση, 75 στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, και 20 σε Μουσικά Σχολεία).
28 σχολικές μονάδες στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
3.492 διαδραστικούς πίνακες.
8.072 κιτ ρομποτικής (5.229 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 2.843 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)».

Αναλυτικά το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια αφετηρία. Είναι η στιγμή που γεμίζουμε ξανά τις αυλές με φωνές, τα θρανία με όνειρα και τις τάξεις με προσδοκίες.

Το σχολείο είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το αύριο όχι μόνο με γνώσεις αλλά με αξίες, σχέσεις και εμπειρίες που συνοδεύουν τον καθένα σε όλη του τη ζωή.

Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η περιέργεια ενισχύει τη συμμετοχή, η προσπάθεια αναγνωρίζεται και η κριτική σκέψη καλλιεργείται μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες.

Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας.

Κάθε μέρα το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή χαράς, δημιουργίας και έμπνευσης, μετατρέποντας τη γνώση σε βιωματική εμπειρία.

Αποσκοπούμε σε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη.

Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες.

Θέλουμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή.

Η πορεία αυτή είναι συλλογική».

