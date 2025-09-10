Ο Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ - Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Πέμπτη
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της υποβολής προσφοράς για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για 4 οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου από τη Chevron, από κοινού με την Helleniq Energy, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης.
Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.
