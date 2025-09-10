Ο Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ - Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της υποβολής προσφοράς για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για 4 οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου από τη Chevron, από κοινού με την Helleniq Energy, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.